Quotidiano.net - Incendio Heathrow, il Daily Mail lancia sospetti sulla Russia: “Possibile sabotaggio”. Ma nessuna conferma

Londra, 21 marzo 2025 - Il primo giornale are iè il tabloid britannico. Sull’che ha messo ko l’aeroporto diè stato coinvolto l’antiterrorismo, ma al momento dalle indagini non sono emersi elementi specifici su azioni di. In un articolo però il giornale riporta congetture avanzate da alcuni esperti che evocano l'ombra di un ipotetico coinvolgimento di agenti russi. La possibilità è stata evocata come era stato fatto l'anno scorso in occasione di quello sprigionatosi in un deposito di pacchi della Dhl alla periferia di Birmingham e per un altro caso simile avvenuto a Lipsia, in Germania. TOPSHOT - Police officers are seen near the scene where a fire broke out at a substation servingAirport in Hayes, west London on March 21, 2025.