Incendio a Montecatini Terme: morte Maria Teresa e Fabio Civale, zia e nipote

Tragico bilancio a, dove unha devastato un appartamento in un condominio di otto piani, causando ladi due persone:, 85 anni, e il, 65 anni. Le fiamme sono divampate poco prima dell’1.30 di stanotte, partendo dalla camera da letto dell’abitazione al secondo piano.Le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Pistoia, con il supporto delle unità di, sono intervenute prontamente, riuscendo a domare l’in breve tempo, ma purtroppo all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti i corpi senza vita delle due vittime.Nel corso dell’intervento, è stato evacuato in via precauzionale un nucleo familiare di tre persone, che è stato preso in carico dal Comune di. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia die la polizia municipale.