L’alla sottostazione elettrica North Hyde, che ha paralizzato l’aeroporto dia Londra, potrebbe non essere stato un semplice incidente. Le autorità britanniche stanno valutando l’ipotesi di un atto dinell’ambito di una più ampia campagna di disturbo attribuita alla Russia.L’ha causato la cancellazione di oltre 1.300 voli, con 679 arrivi e 678 partenze bloccati nello scalo più trafficato del Regno Unito. Oltre ai disagi aeroportuali, il rogo ha provocato blackout in migliaia di abitazioni e l’evacuazione di oltre 100 persone.La polizia antiterrorismo ha aperto un’inchiesta per accertare sel’evento si nasconda un’azione deliberata volta a colpire una infrastruttura strategica, sollevando interrogativi sulla vulnerabilità energetica di uno dei principali hub europei.