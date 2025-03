Quotidiano.net - Incendio a Heathrow: oltre 1.300 voli cancellati e interruzione di corrente

Sono almeno 1.351 ioggi all'aeroporto londinese di, secondo il servizio di tracciamento FlightRadar24, come conseguenza dell', che ha anche provocato una vastadielettrica. La compagnia di bandiera British Airways ha dichiarato che l'impatto dell'è "significativo". "sta subendo un'importantedi", ha affermato il gestore dell'aeroporto, aggiungendo che "i passeggeri non devono recarsi all'aeroporto in nessun caso finché non riaprirà". L'"avrà chiaramente un impatto significativo sulle nostre operazioni e i nostri clienti e stiamo lavorando più in fretta possibile per aggiornarli sulle opzioni di viaggio per le prossime 24 ore e", scrive in un comunicato British Airways. L'aeroporto di, il più trafficato d'Europa, gestisce80 milioni di passeggeri ogni anno, e una media di 1.