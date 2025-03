Bergamonews.it - Incendio a Heathrow, cancellati tutti i voli. A Orio nessuna ripercussione

Unscoppiato nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 marzo in una sottostazione elettrica ha provocato un blackout e fermato il traffico aereo all’aeroporto di, il più trafficato di Londra e con il bacino d’utenza più grande a livello europeo.“Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi,rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo”, le 0.59 del 22 in Italia, ha spiegato laAirport Holdings in un comunicato ufficiale. La decisione per la sicurezza ha portato alla cancellazione di 1.351complessivi, stando alla stima effettuata dal sito specializzato FlightRadar24.Le fiamme (le cui cause non sono ancora state determinate) sono sotto controllo, il blackout ha portato 16.300 abitazioni senza elettricità e l’evacuazione di 150 persone.