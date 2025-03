Quotidiano.net - Incendio a Heathrow: 1350 voli cancellati e disagi per 300mila passeggeri

Leggi su Quotidiano.net

Alla chiusura dello scalo di, coinvolto neidi un grossoin una centrale elettrica limitrofa, stanno facendo seguito pesanti disservizi cona terra. Nello specifico molti di questi riguardano anche collegamenti da e verso l'Italia che coivolgono, secondo le stime di ItaliaRimborso anticipate all'ANSA, 56diretti da e verso l'Italia con l'aeroporto di Londraquindi per 11milaitaliani coinvolti nei collegamenti con gli aeroporti di Napoli, Roma Fiumicino, Firenze, Bologna, Venezia, Milano Linate e Milano Malpensa. A questi si possono aggiungere ulterioriper iche volano in coincidenza da Londra verso altre destinazioni, come gli Stati Uniti o l'Asia. Le compagnie aeree stanno avvisando i, comunicando loro la cancellazione o le riprotezioni disponibili anche verso altri aeroporti londinesi.