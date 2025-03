Lanazione.it - Inaugurato il Parco giochi inclusivo di via Rodolfo Morandi ad Albergo

Arezzo, 21 marzo 2025 – Taglio del nastro venerdì 21 marzo adper la nuova areainclusiva, all’interno delpubblico posto in via. Uno spazio verde urbano riqualificato, valorizzato e con un’areacompletamente inclusiva. L’intervento, grazie al contributo di Coingas, è stato realizzato in attuazione all’obiettivo generale del Comune di Civitella in Val di Chiana di valorizzare, riqualificare, realizzare aree verdi e spazi all’aperto dotando ilanche diinclusivi, il tutto finalizzato a garantire maggiore fruibilità degli spazi da parte dei bambini con diverse abilità. “Da diversi anni l’Amministrazione comunale di Civitella – hanno spiegato il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore ai Lavori pubblici Ivano Capacci – intende riqualificare quelli che sono i suoi parchi, sostituendo gli attuali coninclusivi che sono rivolti a tutti i bambini.