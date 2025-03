Lettera43.it - In visita a Roma un altro leader delle milizie libiche accusato di crimini contro l’umanità

Leggi su Lettera43.it

Abdel Ghani al-Kikli, uno dei più potenti eversi capi, si troverebbe attualmente in Italia. Una foto diffusa dall’attivista libico Husam El Gomati lo ritrae all’interno dell’European Hospital di, mentre faal ministro libico dell’Interno, Adel Jumaa Amer, ricoverato dopo essere sopravvissuto a un attentato a Tripoli il 12 febbraio scorso. Secondo quanto riportato da Repubblica, al-Kikli sarebbe giunto ieri, 20 marzo, all’aeroporto militare di Ciampino a bordo di un volo di Stato libico, per poi recarsi nella clinica privata in zona Portuense.L’Ecchr ha denunciato al-Kikli alla Corte penale internazionaleLa presenza di al-Kikli in Italia si aggiunge alverso rilascio da parte del governo italiano del torturatore Almasri, sul quale è in corso un’indagine della Cpi.