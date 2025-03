Bergamonews.it - In tasca cocaina e hashish: arrestato minorenne

Leggi su Bergamonews.it

Romano di Lombardia. Un’operazione condotta dai carabinieri ha portato all’arresto in flagranza di reato di un, già noto per precedenti denunce fra cui in particolare per lesioni aggravate ai danni di un connazionale maggiorenne, colpito al viso e al collo con un coltello.L’attuale operazione si inserisce nelle più ampie attività finalizzate al contrasto dello spaccio di stupefacenti, più recentemente avviate dalla Compagnia Carabinieri di Treviglio con mirati servizi esterni di visibilità, operanti nell’arco delle 24 ore, spesso attuati anche attraverso l’impiego in supporto dei carabinieri della Sezione Operativa, in abiti civili e a bordo di auto con targhe di copertura.L’atteggiamento sospetto del minore alla vista dei militari ha spinto questi ultimi a procedere ad un controllo.