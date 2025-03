Ilgiorno.it - In Lombardia la primavera può attendere: weekend “buio”, tra temporali e neve (in quota). Le previsioni meteo

Milano, 21 marzo 2025 – Dopo una prima parte della settimana caratterizzata dal sole (sebbene con temperature gelide) sullaè in arrivo una perturbazione che porterà maltempo per tutto il fine settimana. Già nella giornata odierna il cielo azzurro sarà solo un ricordo e in serata è previsto l’arrivo delle prime precipitazioni, con il ritorno dellaoltre i 1600 metri. Meglio rassegnarsi: quello in arrivo sarà unnel segno degli ombrelli aperti, ine in gran parte del Centro-Nord. Tutta “colpa” del Ciclone Martinho, proveniente da Portogallo e Spagna e atteso sul Nord-Ovest. “Laè iniziata con l'Equinozio sotto uno splendido sole alle 10:01 di giovedì 20 marzo - afferma Antonio Sanò, fondatore del sito Il.it -: durante l'equinozio le ore di luce equivalgono le ore di, 12 ore e 12 ore.