Firenzetoday.it - In centinaia a Santo Spirito contro la Rsa di lusso: "No speculazione, resti spazio dei cittadini" \ FOTO e VIDEO

Leggi su Firenzetoday.it

di persone si sono riunite ieri sera in piazza, in sostegno al presidio organizzato dal comitato Salviamo Firenzela realizzazione di una residenza per anziani dinei locali dell’ex caserma Ferrucci, adiacenti alla basilica die al chiostro dei.