Lanazione.it - In campo per il marketing. Sintra con Milan e Bayern

Continua il legame trae il, nel nome dell’innovazione e di nuove strategie per il merchandising sportivo. Martedì 25 marzo, Casao ospiterà "Beyond the Game: Road to Omnichannel", un evento esclusivo che riunirà club internazionali, esperti di digital commerce e professionisti del settore per discutere delle opportunità offerte daldigitale nel mondo del calcio. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di, Shopify e Oracle Netsuite, con la partecipazione di rappresentanti di club di primo piano comeMonaco, Chelsea e Bruges, chiamati a confrontarsi su strategie innovative per potenziare l’integrazione tra commercio online e offline e rafforzare il legame con i tifosi e tutti gli stakeholder di settore. L’azienda aretina, leader internazionale nelle soluzioni di business digitale, interverrà con una relazione su "Tecnologia e crescita aziendale nel settore sportivo", illustrando le potenzialità dell’omnicanalità per ottimizzare le esperienze di acquisto e di fidelizzazione dei tifosi, oltre che un panel interamente dedicato alla gestione del mercato B2B.