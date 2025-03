Ilnapolista.it - In Belgio già parlano di fallimento di Rudi Garcia

La Federcalcio belga non indugia più tanto sul partita contro l’Ucraina, sconfitta 3-1 in rimonta. Dinon parla, sul sito ufficiale della federazione si legge: “inizia con una sconfitta“. Solo questo e poi “Oltre al ritorno di Thibaut Courtois in porta, il nuovo allenatore della nazionaleha optato per Mechele e De Winter come nuovo duo difensivo centrale“.Leggi anche:: «Di Napoli amavo tutto, tranne le interferenze di De Laurentiis. Il tempo è galantuomo»Inl’esordio del nuovo ct “è un fiasco”Ma è chiaro che inc’è amarezza. Il portale belga 7sur7 non usa mezzi termini. “L’era diè iniziata con un forte schiaffo“. Ini commentatori non sono più indulgenti.“Jan Mulder, consulente di Hln, non è stato rassicurato dall’allenatore: «Anch’io preferisco essere positivo ed entusiasta, ma non ci riesco.