Ilrestodelcarlino.it - In arrivo una delegazione svizzera ed eventi nazionali. A luglio ci sarà invece il primo Memorial Gallina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’idea di coinvolgere l’intera comunità cesenate presentando le attività svolte e diffondendo i sani valori che animano lo sport è da sempre una prerogativa dell’Atletica Endas Cesena che negli anni ha più volte guardato al territorio organizzandodi vario genere accomunati da costanti successi in termini di partecipazione. Il lato più educativo e ludico della disciplina non pregiudica però ovviamente l’intento di lavorare intensamente per accompagnare i tesserati nel loro percorso di crescita. Anche in questo caso parlano i risultati, quelli che stanno raccogliendo in ambito regionale, nazionale e anche internazionale tanti endassini, in ambito femminile e maschile e partendo dalle categorie giovanili per chiudere coi master. Nell’ottica di rilanciare ulteriormente la propria immagine, celebrando anche l’inaugurazione del nuovo impianto, sono già stati inseriti in calendario diversi appuntamenti.