Pordenonetoday.it - In arrivo il ciclone Martinho: piogge e temporali anche a Pordenone

Leggi su Pordenonetoday.it

Ilè approdato il Spagna e Portogallo presto arriverà in Italia toccando in particolare la zona settentrionale. Secondo le previsioni di 3bmeteo, due perturbazioni associate al vortice raggiungeranno in successione la regione Friuli Venezia Giulia portando