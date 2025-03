Chietitoday.it - In Abruzzo fondi garantiti per la Vita indipendente fino al 2028

Leggi su Chietitoday.it

"Un traguardo storico per l'. Grazie alle battaglie portate avanti in questi anni dalla Cgil e dall'associazione Carrozzine determinate, l’incremento deiper laalcon un importo di 32 milioni di euro diventa realtà. Un risultato straordinario per.