Impenetrabile – Mettere a nudo la propria intimità

Una graphic novel autobiografica che tocca temi femminili delicati e poco raccontati. Parliamo dell’attesa opera di Alix Garin,vincitrice del premio del pubblico al Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême 2025. Bao Publishing porta in Italia quest’opera che tocca nel profondo il lettore grazie alla sua potenza di storia e immagini. Oggi ve ne parliamo nella nostra recensione.– Alix Garin; Bao Publishing Un dolore da spiegareè la storia intima di Alix, l’autrice. La sua è una vita normale, con un fidanzato Lucas che ama molto e un lavoro fumettistico e non che la soddisfa. L’autrice ha raccontato della malattia e della morte di sua nonna in Non mi dimenticare e adesso la sua vita procede tra nuovi progetti. Un giorno però inizia a provare dolore durante il sesso con Lucas.