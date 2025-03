Lanazione.it - Impara l’educazione stradale: ti salverà la vita

In classe abbiamo discusso sull’importanza delcon i professori Secciani, Abruzzo e Pini, approfondendo il significato delle norme e dei segnali stradali. Abbiamo avuto l’opportunità di partecipare a una lezione speciale con Stefania e Stefano Guarnieri, durante la quale abbiamo parlato del tragico evento del 2 giugno 2010 che ha portato alla morte del loro figlio Lorenzo, vittima di un incidentecausato da un uomo che guidava in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe. Stefania e Stefano hanno risposto alle nostre domande sull’Associazione e sul, regalandoci un momento di formazione davvero significativo. Riflettere sulè stato per noi di fondamentale importanza, poiché ci ha permesso di maturare e comprendere come comportarsi in situazioni critiche: infatti la consapevolezza e la conoscenza delle norme stradali possono ridurre significativamente il numero di incidenti stradali.