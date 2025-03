Ilrestodelcarlino.it - Imola vuole correre La sfida più importante è tenere il Gran Premio

Una storia lunga 140 anni, con gli ultimi 42 raccontati da un’edizione autonoma nata appunto nel 1983. Le celebrazioni per il nuovo traguardo raggiunto da ’il Resto del Carlino’ hanno un significato speciale per. Il trattino tra l’Emilia e la Romagna condivide con le altre sei sorelle un rapporto non sempre facile con Bologna; ma è anche la città più vicina a quel capoluogo sede del nostro giornale fin dal 1885. Un desiderio di emancipazione da tempo figlio di questa terra. E che ha nelle cicliche rivendicazioni per l’indipendenza della propria Ausl la rappresentazione più evidente. Una parte del futuro dipassa proprio da una sanità a misura di cittadino: prossimità delle cure, certo; ma soprattutto liste d’attesa più corte e meno code al pronto soccorso. E poi c’è l’eccellenza Montecatone, che da tempo invoca una nuova veste giuridica che le consenta di calamitare maggiori finanziamenti pubblici e offrire migliori condizioni di lavoro ai dipendenti.