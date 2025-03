Terzotemponapoli.com - Immobile sul Napoli: “Conte è il plus motivazionale”

a Stile TV: “è il, la Lazio sta facendo un percorso divertente”Il sacrificio come chiave del successoNel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma su Stile TV, Ciroha parlato della sua carriera e degli ingredienti che lo hanno portato a diventare l’attaccante che tutti conoscono. “Come si diventa Ciro? Con il sacrificio, con l’aiuto della famiglia, con tante rinunce”, ha spiegato. Per l’attaccante, il supporto familiare è essenziale per coltivare la passione e raggiungere i propri sogni. “È importante portare avanti la passione, ma anche essere seguiti da una famiglia che ti sostiene”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza del sacrificio nel percorso professionale.: Ile il futuro dei giovani campaniha anche discusso della situazione calcistica in Campania, evidenziando le difficoltà che i giovani talenti della regione affrontano nel raggiungere la Serie A.