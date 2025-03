Juventusnews24.com - Immobile si affida a un ex Juve per il futuro della Nazionale: «Può essere importante per l’Italia». Poi fa una battuta sul difensore più forte affrontato: la scelta ricade sulla leggenda bianconera!

di RedazionentusNews24, l’ex attaccanteLazio nonché cresciuto nel settore giovanile, si è espresso così su due ex bianconeri!Ciroha espresso le sue parole su Moise Kean e Giorgio Chiellini, due elementi che lui conosce bene visto il suo trascorso bianconero. Ecco le parole dell’ex centravantiLazio su di loro a margine dell’inaugurazioneAcademyPAROLE – «Kean e Retegui? Mi piacciono molto, sono due giocatori diversi e importanti per questa. Realisticamente non spero più in un mio ritorno in azzurro. La Lazio mi manca. Ilpiù? Dico Chiellini»Leggi suntusnews24.com