Ilnapolista.it - Immobile: «Senza il calcio, avrei fatto il benzinaio. Il miglior allenatore mai avuto? Zeman»

Leggi su Ilnapolista.it

Ciro, attualmente in forza al Besiktas, ha approfittato della pausa delle nazionali per tornare in Campania ed inaugurare la sua “Academy”. A margine dell’evento, l’ex attaccante della Nazionale è stato intercettato dai colleghi di “Chiamarsi Bomber” ai quali ha rilasciato una simpatica intervista.Leggi anche:: «Conte e Inzaghi sono due “pazzi”, meticolosi e votati alla vittoria»«Puntavo a creare questa Academy da quando ho iniziato a giocare aa livello professionistico, e poi avevamo voglia con la famiglia di dare una struttura importante a questi ragazzi», ha esordito il nativo di Torre Annunziata. «I giovani di oggi tendono a rimanere a casa, al contrario di quando ero piccolo io che ero sempre fuori a giocare, per questo ho creato una struttura dove tutti possono venire a giocare a