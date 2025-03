Ilfattoquotidiano.it - Ilva, il processo alla gestione dei Riva riparte a Potenza. Ma non è più “maxi”

Di ciclopico c’è ancora il numero delle potenziali parti civili. Ma con 13 capi d’accusa al posto dei 34 originari, e 23 imputati contro 47, del “” tarantino è rimasto un concentrato. È iniziata venerdì mattina al’udienza preliminare delAmbiente svenduto bis sulle emissioni inquinanti dell’exdi Taranto all’epoca delladella famiglia. Dopo l’annullamento delle 26 condanne emesse in primo grado, nel 2021, e il trasferimento degli atti – a causa della presenza tra le parti civili di alcuni ex magistrati onorari tarantini – nel capoluogo lucano che è la sede competente per le indagini in cui sono coinvolti proprio i magistrati di Taranto, Brindisi e Lecce.L’udienzaAll’invito a presentarsi in aula del giudice per l’udienza preliminare Francesco Valente hanno risposto una cinquantina di avvocati e un manipolo di residenti della città pugliese.