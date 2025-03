Lettera43.it - Ilaria Salis torna sulle case occupate nel podcast di Fedez

sarà la prossima ospite di Pulp,die Mr. Marra in cui l’europarlamentare affronterà i temi più controversi di cui si è occupata in tanti anni di attivismo. Tra cui, ovviamente, l’occupazione illegale di immobili. Adnkronos, che ha visionato un estratto della puntata, riporta chealla domandaoccupazioni ha risposto: «Ho più interesse a tutelare il diritto ad avere una casa che quello del palazzinaro a incassare gli utili». Tra i temi affrontati anche la violenza nelle proteste e l’abolizione del carcere. Una ‘battaglia’, questa, su cuiha espresso una critica: «Trovo nobile dire: ‘Io sono per l’abolizione delle carceri’. Posso essere d’accordo o meno, però mi aspetto che chi rappresenta un’istituzione, oltre a pronunciare il principio, mi porti una soluzione un po’ più strutturata».