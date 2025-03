Anteprima24.it - Il viceministro Cirielli in visita al Real Sito di Carditello: “Importante patrimonio italiano”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIldegli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo, in mattinata hato ildicon il presidente della Fondazione, Maurizio Maddaloni, e i consiglieri di amministrazione. “Credo sia molto– ha detto– mettere un focus su questo bene straordinario del Ministero della Cultura. Un, prima ancora che casertano e campano. Dal punto di vista del Ministero degli Affari esteri, abbiamo lanciato la Scuola nazionale della Pubblica amministrazione alla Reggia di Caserta e sicuramente a, anche in questo settore, potranno essere svolte alcune attività che serviranno a questo grande progetto del Ministro degli Affari esteri e, in generale, del governo del sud e della Campania”.