Lanazione.it - Il veterano del ‘cuore’. L’impegno per gli altri di Giorgio Roventini

VIAREGGIOHa dedicato la sua vita alla famiglia, moglie, figli e nipoti, al suo lavoro di imprenditore nel settore della maglieria. Oggi che sulla carta di identità(nella foto) ha 88 anni, non si ferma, perché dedica tempo, energie e idee, alla sua seconda grande famiglia, la Caritas.ha lavorato nella sua azienda in Emilia fino a una decina di anni fa e quando è tornato in città ha deciso che sì è bello e salutare fare grandi passeggiate, ma è ancora più bello donare il tempo agli, a quelle persone che spesso tutti dimentichiamo. E cosìha deciso, 6 anni fa, di impegnarsi nella Caritas e diventare volontario e non sulla carta, ma con impegno attivo nel gruppo di volontari che fa riferimento alla parrocchia Don Bosco, tra il quartiere Marco Polo e Città Giardino.