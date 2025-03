Ilgiorno.it - Il valore delle regole e del dialogo

Nappo Il rispettoè unimportantissimo per il buon funzionamento della società ed è fondamentale insegnarlo fin da giovani. Gli studenti oggi spesso sono influenzati da una cultura di individualismo e relativismo: al contrario hanno bisogno di un’educazione che li aiuti a comprendere l’importanza di vivere in un contesto sociale che richiede norme, da apprendere in modo attivo, per garantire il benessere collettivo. I ragazzi imparano non solo attraverso le parole, ma soprattutto per mezzo dell’esempio: gli insegnanti, i genitori e le figure di riferimento devono rappresentare il rispetto dei principi. Se un adulto non rispetta una regola, faticosamente un giovane sarà motivato a farlo. L’autorevolezza non deve essere confusa con l’autoritarismo: il rispettodeve essere visto come una necessità per vivere insieme in armonia, non come un’imposizione.