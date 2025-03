Ilfattoquotidiano.it - Il torturatore libico al-Kikli ancora in Italia: è accusato di crimini contro l’umanità

Non solo Almasri. Un altro torturaresta transitando in: Abdel Ghani al-, meglio noto come Gheniwa o Gnewa, si trova attualmente a Roma. Il capo della milizia Stability Support Apparatus,di, è arrivato ieri 20 marzo con un volo privato per far visita al ministrodegli Affari Interni, Adel Jumaa Amer, ricoverato nella capitale dopo un attentato.A diffondere la notizia è La Repubblica, che cita il dissidenteHusam El Gomati. Quest’ultimo ha pubblicato una foto che ritrarrebbe al-all’European Hospital dell’Eur, al fianco del ministro. Secondo El Gomati, il miliziano sarebbe atterrato a Fiumicino intorno alle 18 del 20 marzo, accompagnato da una delegazione di alto livello. L’indiscrezione è stata confermata dall’Ong Refugees in Libya.