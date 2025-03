Ilgiorno.it - Il toro in fuga per le strade: "Era diventato pericoloso"

Hanno dovuto abbatterlo per strada. "La situazione stava diventando troppo pericolosa", spiegano gli agenti della Polizia provinciale che ieri pomeriggio a Oggiono hanno ucciso unscappato da un macello. L’animale, che pesava 4 quintali, aveva infatti caricato una donna di 43 anni che stava andando a prendere il figlio a scuola. Per fortuna alerano state tagliate le corna e più che investirla in pieno l’ha urtata. Dopo l’incidente, i carabinieri e gli agenti della Polizia locale, i primi a intervenire sul posto, sono riusciti a isolare la bestia, creando una fascia di sicurezza, ma non a fermare l’animale, sempre più irrequieto, quasi fosse consapevole del mattatoio che lo attendeva. Per questo sono stati chiamati i poliziotti della Provinciale, dotati di fucili e mirini di precisione e munizioni di calibro adeguato, poiché le semiautomatiche Beretta calibro 9 piuttosto che la mitraglietta d’ordinanza in dotazione ai carabinieri non sono armi adatte per fermare in maniera efficace e sicura, senza danni né vittime collaterali, unche si aggira in un centro adeguato.