Ilfattoquotidiano.it - “Il talento non ha barriere, ma i teatri sì: ancora troppe resistenze per far esibire una performer con sindrome di Down”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Immaginate di essere una compagnia teatrale e avere uno spettacolo pronto con una delle miglioricondiin Italia. Di aver avuto un debutto tra gli applausi ed essere stati sommersi di complimenti “per il coraggio”. E poi, immaginate di vedervi sbattere le porte in faccia perché per l’esibizione “manca la cornice adatta”. Collettivo Clochart, compagnia teatrale che realizza percorsi inclusivi per attori e attrici diversamente abili, è abituata tanto agli elogi quanto alle persone che spariscono quando c’è da trovare uno spazio nei cartelloni. Perché troppo spesso, anche nel mondo culturale, delle persone con disabilità ci si ricorda solo nelle giornate dedicate o nelle ricorrenze istituzionali. Un paradosso per una compagnia che è riuscita nell’impresa unica di stravolgere la prospettiva: rendere la disabilità un elemento presente sul palco, ma secondario.