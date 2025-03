Ilfattoquotidiano.it - “Il suo cane non ha i documenti necessari per viaggiare”: la padrona lo affoga nel bagno dell’aeroporto

Una donna di 57 anni, colpevole di averto il suoin uninternazionale di Orlando, è stata arrestata martedì 18 marzo. Alison Agatha Lawrence, residente in Florida, aveva con sé il suoTywinn, uno Schnauzer di 9 anni, ma non possedeva iper portarlo a bordo del volo per Bogotà, Colombia. Invece di cercare una soluzione o rinunciare al viaggio, ha scelto di uccidere ilprima di passare i controlli di sicurezza e salire sull’aereo.Il corpo delè stato scoperto poco dopo da un membro del personale, che ha notato comportamenti sospetti da parte della Lawrence. Dopo aver visto la donna pulire il pavimento del, l’impiegata ha trovato un sacco della spazzatura pesante e al suo interno il cadavere del. La polizia, giunta sul posto, ha trovato una serie di oggetti con il corpo dell’animale, tra cui il collare e la targhetta identificativa con il nome e numero di telefono di Lawrence.