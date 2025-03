Ilrestodelcarlino.it - ’Il sogno di Tartaruga’ al Dragoni

Per la rassegna a Teatro in Famiglia, domani alle 21 la Compagnia ‘Baule Volante‘ mette in scena aldi Meldola ’Ildi. Una fiaba africana di Liliana Letterese con Andrea Lugli, Mauro Pambianchi, Stefano Sardi, musiche di Mauro Pambianchi, Stefano Sardi con la regia di Andrea Lugli e la produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri. I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia. È attiva l’iniziativa ‘A cena e a Teatro in Famiglia’, realizzata in collaborazione con i ristoratori convenzionati della città (Il Bidentino, Il Mangianotte, La Faina, La Meridiana, Trattoria Resiliente), grazie alla quale, nelle sere di rappresentazione, sarà possibile cenare nei ristoranti convenzionati e assistere allo spettacolo teatrale con soli 12 euro.