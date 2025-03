Ilrestodelcarlino.it - Il Social Lab ancora chiuso. Blitz anti bivacchi agli Archi nella struttura "fantasma"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alLab deglidella polizia locale per uno sgomberoinaugurata quattro mesi fa echiusa. Tre persone sono state allontanate e le poche cose presenti, in particolare i materassi di fortuna su cui hanno trascorso le ultime notti, sono stati prelevati dal personale di Anconambiente, intervenuto in mattinata, e successivamente smaltiti in discarica. Trovata nel cere della palestra e rimossa anche una siringa. Da qualche tempo alcune persone senza fissa dimora hanno scelto la zona deglidove passare la notte vista la carenza di posti nel sistema di accoglienza. Si tratta, nello specifico, di soggetti stranieri prettamente di nazionalità somala che vivono da tempo fuori da qualsiasi, in condizioni drammatiche viste anche le basse temperature di questo periodo.