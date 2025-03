Lettera43.it - Il sito di Poste italiane cambia volto: nuovo look per un’esperienza digitale moderna e intuitiva

È online ildi. Unpensato per offrire perpiùagli oltre 26 milioni di visitatori unici mensili. Il restyling coinvolge l’area dedicata alla clientela consumer sulla scorta dei trend digitali più recenti, con un’architettura ottimizzata per i dispositivi mobili da cui proviene il 70 per cento del traffico. In dettaglio, sono state create nuove pagine così da facilitare la comprensione dell’offerta e la scelta d’acquisto. Iladotta inoltre un design modulare, corredato da un menu snello capace di offrire una navigazione più semplice grazie all’uso di contenuti testuali ed elementi grafici accessibili a tutti. Le icone e le illustrazioni richiamano gli elementi dell’App, risultando così coerenti e familiari agli utenti che utilizzano entrambi i canali.