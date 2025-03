Lanazione.it - Il sindaco Pieragnoli è aperto al confronto

"Sono stato contattato dal comitato, mi sono sentito con loro. Farò il possibile per andare incontro alla loro proposta". Ildi Casole, Andrea, non chiude le porte in faccia alla richiesta del comitato ‘Il Posto Giusto’ di spostare l’istallazione dell’antenna di telefonia mobile dalla zona del cimitero comunale di Pievescola a quella individuata inizialmente: nei pressi dell’area industriale dei 2 Ponti. "Avevamo un Piano Antenne che prevedeva proprio la zona dei 2 Ponti- aggiunge- Ma sembra, stando a quanto ci ha detto INWITT, che ci siano dei problemi tecnici a collocarla lì. La posizione indicata attualmente era stata votata in consiglio all’unanimità. Sembrava valida e a salvaguardia dell’ambiente. Ho chiesto a INWITT la disponibilità a posizionare l’antenna nell luogo scelto in origine.