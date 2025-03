Ilgiorno.it - Il sindaco lancia le aziende del territorio

Il cuore economico di Giussano sarà al Salone del Mobile dall’8 al 13 aprile. A incoraggiare le nove realtà locali in vetrina nei padiglioni di Milano Rho Fiera sarà lo stesso Comune, in visita alla più importante fiera per gli operatori del settore casa-arredamento. Come già avvenuto nelle precedenti edizioni, ildi Giussano, Marco Citterio, insieme con l’assessora alle Attività Produttive Paola Ceppi, farà tappa a nome della città al principale appuntamento europeo nel settore, portando i saluti dell’amministrazione allee agli imprenditori delgiussanese presenti in fiera con il proprio stand espositivo. "La visita istituzionale, programmata per martedì 8 aprile in concomitanza con l’apertura dell’edizione 2025 e con il taglio del nastro, sarà un forte segnale di vicinanza alleespositrici dele un ringraziamento per l’impegno con cui quotidianamente esportano il “saper fare” giussanese e brianzolo in giro per il mondo", fa sapere l’amministrazione in una nota.