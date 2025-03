Il sempre attuale appello Asvis | Una piazza per l’Europa La sua sintesi colloquiando con l’IA

Leggi su Ildenaro.it

di Claudio Quintano*L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – Ets () è stata presente, come molte delle oltre 300 organizzazioni che ne fanno parte, alla manifestazione “Unaper”, il 15 marzo a Roma. Con tale partecipazione l’intende riaffermare la necessità di impegnarsi, tutti insieme, per conseguire le finalità dell’Unione Europea indicate nel Trattato che ne regola il funzionamento, cioè quelle di “promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli”, adoperarsi per “lo sviluppo sostenibile del”, mirare alla “piena occupazione e al progresso sociale” e a “un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente”, combattere “l’esclusione sociale e le discriminazioni”, favorire “la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”, contribuire “alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite”.