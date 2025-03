Milleunadonna.it - Il segreto di un cervello giovane? È nel tuo piatto. Ecco la lista della spesa che allunga la vita

Esiste una dieta per mantenere ilin salute. "Il benessere delinizia dal nostro carrello, nel quale non devono mai mancare frutta fresca e secca, verdura a foglie verdi, yogurt e pesce azzurro. Da consumare con moderazione, invece, alcol e cioccolato che in persone con cefalee possono scatenare attacchi di mal di test.