Cultweb.it - Il segreto delle impronte digitali: ecco a cosa servono davvero

Lesono uniche per ogni individuo e rimangono inalterate per tutta la vita. Per secoli sono state utilizzate come metodo infallibile di riconoscimento personale, diventando oggi uno degli strumenti biometrici più affidabili. Tuttavia, la loro funzione primaria non è l’identificazione, ma qualdi molto più pratico e legato alla sopravvivenza. Non sono infatti una caratteristica esclusiva dell’uomo. Anche altri primati e alcuni animali, come i koala, presentanosimili. Questo suggerisce che la loro funzione sia legata all’adattamento all’ambiente.Uno degli aspetti più importantiè la loro influenza sulla presa. Le creste papillari – le linee che formano i motivi unici– non sono casuali, ma si sono evolute per migliorare l’attrito tra le dita e le superfici con cui entrano in contatto.