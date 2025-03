Gamberorosso.it - Il ritorno dello chef che ha cucinato nei posti più sperduti al mondo

Negli ultimi 14 anni, Poul Andrias Ziska hanelle zone più remote del, tanto che il suo nuovo ristorante pare segnare unalla vita metropolitana. Non è esattamente così: Tórshavn, dove il 9 aprile comincerà la sua nuova avventura, è la capitale delle isole Faer Øer, una cittadina di poco più di 22mila abitanti dalle tipiche casette con il tetto spiovente e la quieta quotidianità dei borghi del nord europa, abituati a fare i conti con lunghe notti e altrettanto lunghi giorni, posizionata com'è a meno di 5 gradi dal circolo polare artico. Nulla a confronto di Leymar, 250 abitanti e qualche chilometri più a nord dove aveva stabilità il suo Koks (aperto a Kirkjubø nel 2011), per non parlare poi di Ilimanaq, in Groenlandia: una cinquantina di anime appena all'interno del circolo polare artico, dove ha portato per qualche anno Edge, pop up estivo del suo locale.