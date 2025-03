Lanazione.it - Il ritorno alla normalità tra le frane. La Fraschetta, il ponte resta chiuso

Leggi su Lanazione.it

Il, dopogamenti, deve ancora fare i conti qualche criticità. Ma alcune situazioni importanti sono state risolte. In Valdera fra i territori più colpiti ci sono Palaia e Terricciola. A Palaia, da ieri, sono riaperte via di Toiano da Palaia e via di Usigliano: esclusivamente al traffico di auto, mezzi di soccorso e mezzi di servizio con carico inferiore a 3 tonnellate.chiusa al traffico: Via Nuova Forcoli dal cimitero fino al bivio della Madonna della Neve, "per la quale stiamo organizzando i lavori – spiega l’amministrazione guidata dsindaca Marica Guerrini – per cercare di riaprire entro la prossima settimana, salvo ulteriori eventi atmosferici che possano pregiudicare ulteriormente la frana ancora aperta".chiusa anche la strada provinciale 36 tra Palaia e incrocio di Agliati: i tempi per la riapertura – fa sapere il Comune – "non sono stati comunicati dProvincia".