.com - Il risveglio della natura: il Nawr?z

Leggi su .com

Nel momento esatto in cui l’equinozio di primavera segna il passaggio alla nuova stagione, una tradizione millenaria prende vita in Iran e in molti paesi dell’Asia centrale.Il Nawr?z, che significa “nuovo giorno” in farsi, trasforma intere città in scenari di festa e rinascita. Mentre il sole attraversa l’equatore celeste, famiglie di diverse generazioni si riuniscono attorno a tavole riccamente imbandite, dando il benvenuto al nuovo anno solare con rituali che affondano le radici nell’antica Persia.La tavola dei sette elementiAl centro delle celebrazioni domestiche troviamo l’Haft Sin, una composizione rituale di sette elementi il cui nome inizia con la lettera ‘S’ nell’alfabeto persiano. Su tovaglie finemente ricamate vengono disposti: il samanu (un dolce pudding di germogli di grano), il sabzeh (germogli verdi simbolo di rinascita), il senjed (frutti secchi dell’olivastro), il serkeh (aceto), il somaq (sommacco), il sib (mela) e il sir (aglio).