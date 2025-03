Quotidiano.net - Il risiko della Rai: via libera alle nomine, ma il cda si spacca

Roma, 21 marzo 2025 – Il cda del servizio pubblico sisull’assettonuova Rai meloniana dando il viaa maggioranzanuovenelle testate e nelle direzioni dei generi, con quattro voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza (Antonio MaranoLega, Simona Agnes, quota Forza Italia e Federica Frangi, area FdI più l’ad Giampaolo Rossi) a fronte di tre contrari (i rappresentanti dell’opposizione Alessandro Di Majo e Roberto Natale e il membro eletto dai dipendenti Davide Di Pietro) mentre resta ancora insoluta la questione del presidente perché il nodo politico che ha portato allo stalloVigilanza Rai non è stato risolto. Anzi. Ma la Rai meloniana, intanto, va. Per le testate, dove il parere era vincolante, viaall’investitura di Roberto Pacchetti alla Tgr, in quota Lega.