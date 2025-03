Ilnapolista.it - Il rischio è che l’Italia finisca in un’eterna illusione di rinascita, come una Biancaneve qualunque (Il Giornale)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilè cheindiunaScrive Ila proposito della Nazionale che ieri ha perso contro la Germania e del modo di considerare i giovani talenti (Musiale è nettamente più forte di Casadei, claro) nei due Paesi.Ilè cheindiuna, non certo quella moderna creata dall’ipocrisia woke: una Nazionale incastrata in un incantesimo che rischia di essere senza fine. Dalla Francia in autunno alla Germania di ieri, due sconfitte a San Siro che ci riportano indietro, allo stato comatoso post-europeo. Ci vorrebbe il bacio di un principe. Le sembianze oggi possono essere solo quelle di Sandro Tonali.D’altra parte nelCasadei è ancora a caccia del primo gettone azzurro, mentre il suo coetaneo Musiala è già una certezza per i panzer con quasi quaranta presenze.