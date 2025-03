Ilrestodelcarlino.it - Il Punto Giovane si dà all’elettronica

A scuola di musica elettronica. Ad organizzare l’iniziativa è il. L’obiettivo è esplorare i suoni, creare ritmi nuovi e scoprire il mondo della musica digitale. L’appuntamento con i laboratori musicali è fissato a lunedì prossimo alle 15,30 nella sede del. L’iniziativa è gratuita ed indirizzata ai giovani di età compresa tra 15 e 34 anni. L’esperto Riccardo Fabbri dell’associazione Giocamusica porterà al centro dell’incontro la musica come elemento di espressione personale e artistica dei giovani e come occasione di aggregazione e inclusione. Verrà usato un software dedicato anche a chi non sa suonare strumenti musicali.