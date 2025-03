Ilrestodelcarlino.it - Il progetto con Forlì: "Capitale della cultura?. Allettante, ma prima chiariamoci le idee"

Mengozzi*Volete ch’io non mi rallegri per l’inaspettato – e per certi versi sorprendente – irromperesulla pubblica scena, sui media e nella dimensione provinciale? Certo che sì! Allora via al cantiere, se ci sono vera convinzione, volontà di coinvolgimento e disposizione a lavoro arduo: fatte salve talune condizioni, da mettere a fuoco con onestà. La prospettiva diappare senza dubbio: per l’immagine che veicola, più ancora che per le risorse che porta (indispensabili e mai bastevoli). Ma quale dimensione riveste, per noi, la? Spererei che il quesito non giungesse peregrino, stucchevole o, peggio, recepito con sufficienza: che non sarebbe di buon auspicio. Perchéè una delle parole più importanti, ma pure fra le più abusate. Fateci caso: tutto è diventato! È necessario intendersi e chiarire (i più drastici affermano: tutto, niente).