Il principe William in Estonia | Questo regalo me lo ruberà Charlotte

Giovedì 20 marzo ilè volato inper un viaggio di due giorni che prevede anche un incontro con le truppe britanniche stanziate nel Paese Baltico. Si tratta della prima visita dell’erede al trono nello Stato dell’Europa dell’est nonché del suo primo viaggio internazionale nel 2025. Ed è nel primo giorno di tour cheè stato protagonista di un divertente siparietto che lo ha visto confessare ai presenti qualche dettaglio sui gusti di sua figlia.Durante una sosta alla Freedom School di Tallin – la scuola è stata fondata dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca dell’nel maggio 2022 in risposta alla guerra in corso in Ucraina e prevede che il 60% delle materie sia insegnato in ucraino e il 40% in estone – ilha ricevuto, infatti, unche, come lui stesso ha ammesso, sicuramente renderebbe felicissima la sua bambina.