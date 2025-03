Ilcampoonline.it - Il presidente De Pascale incontra i sindaci modenesi

«L’incontro di oggi è particolarmente significativo perché rafforza la sinergia istituzionale tra comuni, provincia e regione, in quella logica di cooperazione comune che è essenziale per affrontare e vincere le sfide di oggi e del domani. Ringrazio ilDeper questa opportunità di confronto, che ci ha consentito di portare alla sua attenzione i temi su cui siamo maggiormente impegnati come amministratori locali.La presenza di numerosie amministratori conferma l’impegno collettivo per affrontare insieme le sfide future, rafforzando il nostro impegno a favore della comunità e dello sviluppo sostenibile del territorio. La sinergia tra Regione e Province è fondamentale per affrontare insieme le sfide di oggi e di domani».Lo ha dichiarato Fabio Braglia,della Provincia di Modena, esprimendo soddisfazione per l’incontro che si è svolto giovedì 20 marzo nella sede della Provincia, alla presenza deldella Regione Emilia-Romagna, Michele De, e deidel territorio.