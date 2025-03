Lanotiziagiornale.it - Il piano di Tajani sui dazi: piegarsi ai diktat di Trump

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ancor prima di iniziare la guerra, l’Italia si è già arresa. Parliamo dello scontro suiche Donaldha annunciato e che il governo italiano invece vuole evitare. Non, però, per difendere le imprese italiane, ma peraiUsa facendo di tutto per accogliere la linea di Washington. Insomma, se in Ue in questi giorni la linea è stata ammorbidita con il rinvio delle contromisure di due settimane, l’Italia fa di molto meglio, con un appiattimento totale sulle posizioni di.Tanto che l’unica risposta è accontentare il presidente Usa, aumentando l’import dagli Stati Uniti e riequilibrando così la bilancia commerciale. Comprando soprattutto in gas e difesa, secondo ildel ministro degli Esteri, Antonio. Ilpresentato dalla Farnesina sul fronte commerciale ha l’obiettivo di aumentare l’export a quota 700 miliardi entro il 2027 (nel 2024 si è arrivati a 623,5 miliardi).