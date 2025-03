Liberoquotidiano.it - "Il piano di riarmo è una trappola per l'Italia": l'intervento di Conte a Torino

Giuseppe, a, davanti allo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Qui stamattina eurodeputati del gruppo The Left, leader politici di tutta Europa tra cui Nicola Fratoianni, il ministro del lavoro spagnolo Yolanda Diaz, sindacati e organizzazioni della società civile, hanno organizzato una manifestazione a sostegno dei lavoratori dell'industria dell'auto. "La nostra posizione è abbastanza chiara: questodiè unaper l'. Giorgia Meloni ha sottoscritto un Patto di Stabilità che danneggia fortemente il Paese e danneggia tutta quella spesa per noi necessaria, per risollevarci e rilanciarci. Quindi la spesa per la sanità, la spesa per l'istruzione e la scuola" - ha dichiarato il leader M5S -. "Successivamente è tornata Bruxelles con Crosetto, cosa ancora più grave, per chiedere lo scorporo delle spese militari".